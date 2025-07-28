Уступи дорогу: в Волгоградской области начали действовать новые ПДД

С 26 июля на территории Волгоградской области начали применяться обновленные нормы дорожного движения, установленные правительством РФ.
Ключевые изменения касаются порядка взаимодействия обычных автомобилистов со службами экстренного реагирования. Теперь водители обязаны не просто уступать дорогу автомобилям со спецсигналами, но и активно способствовать их беспрепятственному проезду. Это предполагает перестроение в соседний ряд или остановку на обочине при отсутствии свободной полосы.
Подобные меры призваны обеспечить быстрое прохождение скорой помощи, пожарных и полиции через плотный транспортный поток.
Помимо основных служб, аналогичные требования распространяются и на сопровождающий транспорт, следующий за спецтехникой.