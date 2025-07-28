Уступи дорогу: в Волгоградской области начали действовать новые ПДД

Ключевые изменения касаются порядка взаимодействия обычных автомобилистов со службами экстренного реагирования. Теперь водители обязаны не просто уступать дорогу автомобилям со спецсигналами, но и активно способствовать их беспрепятственному проезду. Это предполагает перестроение в соседний ряд или остановку на обочине при отсутствии свободной полосы.