Музей в Ростове посвятил выставку памяти Георгия Лиховида и Ованеса Лусегенова

В музее изобразительных искусств Ростова-на-Дону открыли выставку работ заслуженных художников России Георгия Лиховида и Ованеса Лусегенова, ушедших из жизни в 2025 году. Об этом сообщает издание «Город N».
Работы мастеров будут представлены до 18 августа. Посетители смогут увидеть более 30 произведений искусства.
Георгий Лиховид занимался монументальным искусством, живописью, графикой, был одним из ведущих эмальеров страны. В последние годы много внимания уделял традиционной работе и экспериментам с эмалью. Произведения художника известны как в России, так и за рубежом. В 2012 году он был удостоен Золотой медали Российской академии художеств.
Собранные на выставке работы Ованеса Лусегенова представляют собой философскую живопись. Особое место в экспозиции занимают портреты и автопортреты. Многие пейзажи мастера были написаны в Ростовской области. В 2015 году правительство региона и Российский фонд культуры удостоили Ованеса Лусегенова звания Человека года.
Напомним, Георгия Лиховида не стало 11 апреля, Ованеса Лусегенова — 20 апреля 2025 года.
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