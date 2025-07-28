Музей в Ростове посвятил выставку памяти Георгия Лиховида и Ованеса Лусегенова

Георгий Лиховид занимался монументальным искусством, живописью, графикой, был одним из ведущих эмальеров страны. В последние годы много внимания уделял традиционной работе и экспериментам с эмалью. Произведения художника известны как в России, так и за рубежом. В 2012 году он был удостоен Золотой медали Российской академии художеств.