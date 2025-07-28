ГПК: очередь машин на выезд из Беларуси в Польшу увеличилась в шесть раз

В ГПК сообщили, что 28 июля перед единственным погранпунктом для выезда легковых авто в Польшу «Брест» («Тересполь» с польской стороны) в очереди насчитывалось 660 автомобилей. При этом очередь на выезд в пятницу была лишь немногим более 100 авто. А польскими погранслужбами за два дня было принято только 37% транспорта от нормы.