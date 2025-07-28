ГПК: очередь машин на выезд из Беларуси в Польшу увеличилась в шесть раз

В Государственном пограничном комитете сообщили, что очередь в Польшу выросла в шесть раз за прошедшие выходные.
В ГПК сообщили, что 28 июля перед единственным погранпунктом для выезда легковых авто в Польшу «Брест» («Тересполь» с польской стороны) в очереди насчитывалось 660 автомобилей. При этом очередь на выезд в пятницу была лишь немногим более 100 авто. А польскими погранслужбами за два дня было принято только 37% транспорта от нормы.
Также очереди легковых авто стоят на выезд и в Литву. Перед пограничными пунктами «Шальчининкай» («Бенякони» с белорусской стороны) и «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси) находятся 110 легковых авто.
А самым загруженным направлением на границе с ЕС для грузового транспорта остается литовское. Более 520 фут ожидают выезда в пункте пропуска «Мядининкай», тогда как литовские службы пропустили за выходные всего 14% транспорта от нормы. В «Шальчининкай» за выходные пропустили только 23% грузовиков от нормы, еще 530 фур стоят в очереди.
Также очередь из 680 грузовиков собралась перед погранпереходом «Патерниеки» («Григоровщина» в Беларуси), в Латвию за выходные пропустили 49% фур.
Тем временем ГАИ сообщила, что камеры средней скорости появились на трассе Минск — Гродно.