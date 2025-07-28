За чувством прохлады проследили по генам

Исследватели совершили это открытие при изучении того, как кожа мышей реагирует на прикосновения предметов, нагретых до высоких температур, сильно охлажденных или имеющих низкую, но приятную для тела температуру. Ученые достаточно давно знают, что за реакцию на холод и прохладу отвечают клеточные рецепторы TRPM8, однако как именно работают оснащенные ими нервные клетки и как они обрабатывают и передают информацию с этих датчиков температуры, исследователи не знали до настоящего времени.