В Самаре выпускники вузов выходят на рынок труда: что для них важно

В Самаре и области многие студенты заканчивают обучение и ищут первую работу. Компания «Level Group» провела опрос среди молодых соискателей, чтобы понять, какие факторы они считают главными при выборе работодателя.
45% респондентов уверены, что опыт важнее диплома. При этом лишь 10% ищут работу исключительно ради получения опыта.
Большинство — 52% — в первую очередь смотрят на уровень зарплаты. Для 5% важны ценности компании, а 16% выпускников выбирают организации, где ранее проходили практику.
Среди уже работающих почти половина довольны своей зарплатой. Каждый третий планирует добиваться повышения дохода.
Для молодых специалистов в Самаре решающими при трудоустройстве остаются деньги и возможность профессионального роста.
Диплом играет меньшую роль, чем практические навыки, а многие готовы продолжить карьеру там, где начинали стажировку.
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