В красноярских ломбардах продавали украденные мобильные телефоны

В Красноярске была выявлена продажа краденых мобильных телефонов в местных ломбардах, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.
Сотрудники уголовного розыска провели рейд по шести комиссионным магазинам в Железнодорожном районе города. В ходе проверки полицейские обнаружили три украденных телефона, которые вскоре будут возвращены их законным владельцам.
Кроме того, в настоящее время проводится проверка на предмет хищения 28 велосипедов и трех самокатов.
Ранее рассказывали, что в Красноярске мужчина нашел на улице телефон и сдал в ломбард.