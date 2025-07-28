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В красноярских ломбардах продавали украденные мобильные телефоны

В Красноярске была выявлена продажа краденых мобильных телефонов в местных ломбардах, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

В Красноярске была выявлена продажа краденых мобильных телефонов в местных ломбардах, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Сотрудники уголовного розыска провели рейд по шести комиссионным магазинам в Железнодорожном районе города. В ходе проверки полицейские обнаружили три украденных телефона, которые вскоре будут возвращены их законным владельцам.

Кроме того, в настоящее время проводится проверка на предмет хищения 28 велосипедов и трех самокатов.

Ранее рассказывали, что в Красноярске мужчина нашел на улице телефон и сдал в ломбард.