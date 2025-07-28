В Башкирии спасли застрявшего в радиаторе кота

В селе Михайловка Уфимского района спасатели выехали на необычный вызов. Оказалось, что домашний кот застрял в отопительной батарее. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Госкомитета по ЧС.
Специалисты ведомства бережно освободили животное из металлического плена и вернули хозяевам. По заверению спасателей, котик остался цел и невредим, несмотря на пережитое приключение.
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