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Комфортная жара: Узгидромет озвучил прогноз погоды на последнюю неделю июля

Vaib.uz (Узбекистан. 28 июля). На радость уставшим от экстремальной жары узбекистанцам, в страну пришло небольшое, но всё же заметное облегчение.

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Как сообщает Узгидромет, на этой неделе ожидается комфортная для конца июля погода — с дневной температурой в пределах 34−37 градусов.

С 27 июля на территорию Узбекистана начала поступать слабовлажная и менее жаркая воздушная масса, чем неделей ранее. В результате на большей части страны дневная температура понизилась до климатической нормы — 34−37 градусов.

Однако полностью расслабиться не получится: несмотря на снижение температуры, повышенная влажность делает воздух душным, особенно в ночные часы. Тем не менее, по сравнению с недавними 45-градусными пиками — это настоящее облегчение.

По прогнозам синоптиков, температурный фон в ближайшие дни существенно не изменится. В большинстве регионов республики воздух прогреется до 32−37 градусов, в южных и пустынных зонах местами возможны значения до 38−40 градусов.

Осадков на этой неделе не ожидается, за исключением возможных кратковременных дождей в горах и в отдельных районах Каракалпакстана сегодня днём.

В ряде районов возможны порывы ветра до 13−18 м/с с пыльным поземком — особенно в степных и открытых местностях.

Ташкент

В столице прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер восточный, слабый или умеренный. Температура ночью 21−24 градуса, днем 34−37 градусов.