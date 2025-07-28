В Омск прибыла статусная делегация во главе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным

О программе пребывания статусной делегации говорится в официальных источниках крайне скупо. Правительства Омской области сообщает лишь о планах посещения Михаилом Мишустиным государственного университета им. Ф. М. Достоевского, а также Госпиталя для ветеранов войн. О программе министра здравоохранения известно больше: Михаил Мурашко уже посетил главный корпус ОмГМУ и нанес визит в клинический медико-хирургический центр Омской области.