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В Омск прибыла статусная делегация во главе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным

Визит премьера в регион проходит в рамках запланированной рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 28 июля, в Омск прибыл председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Также сегодня в регион посетили глава Минздрава России Михаила Мурашко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

О программе пребывания статусной делегации говорится в официальных источниках крайне скупо. Правительства Омской области сообщает лишь о планах посещения Михаилом Мишустиным государственного университета им. Ф. М. Достоевского, а также Госпиталя для ветеранов войн. О программе министра здравоохранения известно больше: Михаил Мурашко уже посетил главный корпус ОмГМУ и нанес визит в клинический медико-хирургический центр Омской области.

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