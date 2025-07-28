На Солнце впервые с 2022 года начали появляться новые полярные дыры

МОСКВА, 28 июля, /ТАСС/. Полярные корональные дыры, которые почти полностью исчезли в 2021—2022 году, снова начали активно формироваться на Солнце. Об этом говорится в сообщении на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«На Солнце началось активное формирование полярных корональных дыр. Эти структуры практически исчезли на звезде еще в 2021—2022 годах и за прошедшую неделю начали возвращаться, судя по получаемым из космоса снимкам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент, судя по снимкам, сформирована северная корональная дыра. И в течение месяца около южного поля, как ожидается, появится вторая дыра. «После этого, если эти структуры не будут разрушены крупным всплеском активности, они станут привычной частью солнечных изображений на следующие 6−8 лет», — добавили ученые.
«Современная физика связывает формирование полярных дыр с процессами ослабления солнечной активности. Этим же объясняется их отсутствие в последние несколько лет — они были просто разрушены из-за прохождения звездой пика активности в 2023—2024 годах», — подытожили ученые.
По информации лаборатории, внешне полярные корональные дыры очень похожи на обычные корональные, но они всегда формируются около северного и южного солнечных полюсов, а также имеют исключительно продолжительное время жизни. «В отличие от обычных дыр, срок жизни которых, как правило, не превышают 2−3 месяцев, полярная дыра, однажды появившись, может наблюдаться на одном и том же месте несколько лет», — уточняется в сообщении.