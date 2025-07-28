На Солнце впервые с 2022 года начали появляться новые полярные дыры

По информации лаборатории, внешне полярные корональные дыры очень похожи на обычные корональные, но они всегда формируются около северного и южного солнечных полюсов, а также имеют исключительно продолжительное время жизни. «В отличие от обычных дыр, срок жизни которых, как правило, не превышают 2−3 месяцев, полярная дыра, однажды появившись, может наблюдаться на одном и том же месте несколько лет», — уточняется в сообщении.