В Минске 14-летней школьнице грозит 20 лет тюрьмы за несколько недель «работы»

Правоохранители задержали 14-летнюю минчанку, которой грозит 20 лет тюрьмы за совершенное преступление, рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Как установили правоохранители, в апреле 2025-го 14-летней минской школьнице в Телеграме написал незнакомец и предложил «работу». Девушка должна была собирать по координатам в столице свертки, а затем раскладывать их в других частях города так же по координатам, делая фото для отчетности.
Школьница согласилась выполнять задания, хотя, как призналась позже, не осознавала в полной мере все последствия. Школьница поняла, что работает наркокурьером, когда на вопрос, что лежит в свертках, куратор предложил ей это попробовать.
Задержали закладчицу 13 мая в одном из столичных парков, когда она делала очередную закладку. Сотрудникам наркоконтроля школьница показала и другие, сделанные ею тайники с психотропами.
Следователи сообщили, что минчанка росла в неполной семье, ранее не состояла на профилактических учетах и в поле зрения правоохранителей не попадала.
За незаконный оборот психотропных веществ (ч.4 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси) ей грозит до 20 лет тюрьмы.
Между тем ГПК сообщил, что очередь машин на выезд из Беларуси в Польшу увеличилась в шесть раз.
Тем временем ГАИ сообщила, что камеры средней скорости появились на трассе Минск — Гродно.