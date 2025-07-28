В Минске 14-летней школьнице грозит 20 лет тюрьмы за несколько недель «работы»

Как установили правоохранители, в апреле 2025-го 14-летней минской школьнице в Телеграме написал незнакомец и предложил «работу». Девушка должна была собирать по координатам в столице свертки, а затем раскладывать их в других частях города так же по координатам, делая фото для отчетности.