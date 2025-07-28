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Максим Перезва и Сергей Цыганок отработают кубковые матчи «Акрона» и «Крыльев»

Стало известно, кто рассудит встречи первого тура Кубка России по футболу с участием команд из 63-го региона (6+).

Стало известно, кто рассудит встречи первого тура Кубка России по футболу с участием команд из 63-го региона (6+).

«Акрон» начнет групповой этап с матча против «Балтики» в Самаре. Главный арбитр — Максим Перезва. Ассистенты — Михаил Иванов и Екатерина Курочкина. Резервный — Антон Анопа. На ВАР и АВАР будут Артем Чистяков и Роман Сафьян.

«Крылья» стартуют в Кубке с выездной игры против «Краснодара». Рассудит Сергей Цыганок. Ему помогут Денис Березнов и Алексей Ермилов. Резервный арбитр — Станислав Матвеев. На видео — Вера Опейкина и Сергей Иванов.

Встречи пройдут 29 июля. Ранее «красно-черные» разгромили «Сочи», а «КС» одолели «Пари НН» (6+).

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