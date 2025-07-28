Пермяков приглашают на выставку Александра Новодворского

Пермское отделение Союза художников России представляет персональную выставку Александра Новодворского «50 лет творческой деятельности». Выставка будет работать в Доме художника (Пермь, ул. М. Горького, 27) с 29 июля по 17 августа.
Выставка представляет собой отчет художника о своей деятельности, ретроспективу созданного за 50 лет и размышление автора о времени и о жизни.
В экспозиции представлено более 100 работ, а всего за 50 лет творческой деятельности Александр Новодворский создал более 400 графических работ. В Доме художника представлены и академические рисунки, и эскизы, композиции как для исполненных картин, так и неисполненных, и даже немного монументальных, небольшие наброски и эскизы к огромным панно, созданным для украшения зданий Перми во время проведения праздников.