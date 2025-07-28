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Пермяков приглашают на выставку Александра Новодворского

Пермское отделение Союза художников России представляет персональную выставку Александра Новодворского «50 лет творческой деятельности».

Пермское отделение Союза художников России представляет персональную выставку Александра Новодворского «50 лет творческой деятельности». Выставка будет работать в Доме художника (Пермь, ул. М. Горького, 27) с 29 июля по 17 августа.

Выставка представляет собой отчет художника о своей деятельности, ретроспективу созданного за 50 лет и размышление автора о времени и о жизни.

В экспозиции представлено более 100 работ, а всего за 50 лет творческой деятельности Александр Новодворский создал более 400 графических работ. В Доме художника представлены и академические рисунки, и эскизы, композиции как для исполненных картин, так и неисполненных, и даже немного монументальных, небольшие наброски и эскизы к огромным панно, созданным для украшения зданий Перми во время проведения праздников.