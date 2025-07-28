Пермяков приглашают на выставку Александра Новодворского

В экспозиции представлено более 100 работ, а всего за 50 лет творческой деятельности Александр Новодворский создал более 400 графических работ. В Доме художника представлены и академические рисунки, и эскизы, композиции как для исполненных картин, так и неисполненных, и даже немного монументальных, небольшие наброски и эскизы к огромным панно, созданным для украшения зданий Перми во время проведения праздников.