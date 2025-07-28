Мишустин призвал привносить лучшее в образовательный процесс

«Посмотрим, как можем поддержать и учебу студентов здесь, в замечательном вашем университете, пока в филиале, пока скромном, маленьком. Но вот уже за совсем небольшое время я вижу, с каким энтузиазмом занимаются этим уважаемые коллеги», — указал он.