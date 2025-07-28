Россия и Казахстан будут помнить о братском подвиге в ВОВ, заявил Мишустин

ОМСК, 28 июл — РИА Новости. Россия и Казахстан всегда будут помнить о братском подвиге, о победе в Великой Отечественной войне, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин после презентации работы филиала Казахского национального университета им. Аль-Фараби на базе Омского госуниверситета им. Достоевского (ОмГУ).
Мишустин после презентации напомнил, что только что посетил госпиталь для ветеранов войн, в котором в годы войны лечился отец лидера Казахстана Кемель Токаев.
«Об этом были большие репортажи. Это очень приятно, что помогли наши уважаемые врачи семье президента Казахстана. Мы помним всегда о совместном братском подвиге, о победе в Великой Отечественной войне», — подчеркнул он.