Кабмин РФ поможет Омскому университету дооснастить новый главный корпус

Глава правительства в понедельник прилетел в Омск с рабочим визитом и посетил ОмГУ. И.о. ректора университета Иван Кротт рассказал Мишустину о запущенном в 2024 году новом корпусе университета. Там размещен филиал Казахского национального университета имени Аль-Фараби, который начинает работу в 2025—2026 учебном году.