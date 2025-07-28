Кабмин РФ поможет Омскому университету дооснастить новый главный корпус

ОМСК, 28 июл — РИА Новости. Правительство России окажет поддержку Омскому государственному университету Ф. М. Достоевского (ОмГУ) в дооснащении нового главного корпуса вуза, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в понедельник прилетел в Омск с рабочим визитом и посетил ОмГУ. И.о. ректора университета Иван Кротт рассказал Мишустину о запущенном в 2024 году новом корпусе университета. Там размещен филиал Казахского национального университета имени Аль-Фараби, который начинает работу в 2025—2026 учебном году.
«С Минобрнауки прорабатывается вопрос о дополнительном оснащении мебелью и техникой и нашего университета, и в том числе филиала национального университета Аль-Фараби. Есть просьба поддержать нашу инициативу по дооснащению главного корпуса», — обратился Кротт к Мишустину.
Премьер ответил, что кабмин окажет поддержку вузу. «Без сомнения, поддержка необходимая, которая на сегодняшний запрошена, будет оказана. Все поручения необходимые дадим», — сказал премьер.