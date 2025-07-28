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Юрий Слюсарь подал документы в Избирком Ростовской области

Врио главы Ростовской области подал документы для регистрации в качестве кандидата на губернаторских выборах.

Источник: Комсомольская правда

Действующий врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь первым обратился в донской Избирком с документами для регистрации в качестве кандидата на губернаторских выборах.

Юрий Слюсарь предоставил необходимый пакет документов, а также собрал подписи депутатов представительных органов муниципальных образований. Теперь комиссия проверит документы и примет решение о регистрации кандидата.

— Ростовская область — регион с огромным потенциалом в различных сферах. Моя задача и моей команды — сохранить все предыдущие достижения и создать условия для развития новых возможностей, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Напомним, Юрия Слюсаря выдвинули на выборы от партии «Единая Россия». Пост временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области чиновник занимает с 4 ноября 2024 года по указу президента России Владимира Путина.

В ближайшее время документы на регистрацию в Избирком Дона также должны подать другие кандидаты в губернаторы:

— депутат Госдумы Евгений Бессонов (КПРФ);

— координатор регионального отделения ЛДПР Денис Фраш;

— представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Юрий Климченко;

— руководитель общественной приемной в Ростовской области председателя партии «Справедливая Россия — Патриоты за Правду» Сергей Косинов.

Прием документов продлится до 1 августа. Напомним, выборы главы региона пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года.

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