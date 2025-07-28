Юрий Слюсарь подал документы в Избирком Ростовской области

Действующий врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь первым обратился в донской Избирком с документами для регистрации в качестве кандидата на губернаторских выборах.
Юрий Слюсарь предоставил необходимый пакет документов, а также собрал подписи депутатов представительных органов муниципальных образований. Теперь комиссия проверит документы и примет решение о регистрации кандидата.
— Ростовская область — регион с огромным потенциалом в различных сферах. Моя задача и моей команды — сохранить все предыдущие достижения и создать условия для развития новых возможностей, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Напомним, Юрия Слюсаря выдвинули на выборы от партии «Единая Россия». Пост временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области чиновник занимает с 4 ноября 2024 года по указу президента России Владимира Путина.
В ближайшее время документы на регистрацию в Избирком Дона также должны подать другие кандидаты в губернаторы:
— координатор регионального отделения ЛДПР Денис Фраш;
— представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Юрий Климченко;
— руководитель общественной приемной в Ростовской области председателя партии «Справедливая Россия — Патриоты за Правду» Сергей Косинов.
Прием документов продлится до 1 августа. Напомним, выборы главы региона пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года.
Подпишись на нас в Telegram.