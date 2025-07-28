В Иркутске завершается благоустройство сквера в Ленинском округе

Начальник управления ЖКХ комитета по управлению Ленинским округом Александр Попов посетил сквер и отметил качество выполненных работ. Тротуары и прилегающие к ним площадки были обновлены, оборудованы скамейками, вазонами и урнами. Также была построена лестница, ведущая к остановке, и установлены три новые опоры освещения.