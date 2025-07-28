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В Иркутске завершается благоустройство сквера в Ленинском округе

Тротуары и прилегающие к ним площадки были обновлены.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ленинском округе Иркутска завершается благоустройство сквера в микрорайоне Березовый. Работы на объекте, расположенном в районе остановки общественного транспорта, выполнены на 95%. Об этом сообщает «Альтаир» со ссылкой на администрацию Иркутска.

Начальник управления ЖКХ комитета по управлению Ленинским округом Александр Попов посетил сквер и отметил качество выполненных работ. Тротуары и прилегающие к ним площадки были обновлены, оборудованы скамейками, вазонами и урнами. Также была построена лестница, ведущая к остановке, и установлены три новые опоры освещения.

Подрядчик получил небольшие замечания, которые будут устранены в ближайшее время. Кроме того, планируется завоз земли для посадки цветов, так как жители микрорайона уже подготовили саженцы.