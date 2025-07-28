Следователи не исключили, что причиной взрыва газа в Саратове мог быть теракт

Следствие рассматривает все возможные версии взрыва в десятиэтажке на улице Блинова в Саратове 25 июля, включая теракт. Обрушение подъезда привело к гибели семи человек, в том числе ребенка. Пострадали 18 жителей. В день трагедии сообщалось, что причиной взрыва могла стать утечка газа. В регионе был введен режим ЧС, возбуждено уголовное дело.
Следствие на данный момент не исключает ни одну из версий взрыва и обрушения дома в Саратове, приведших к гибели семи человек — в том числе и теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Ни одна из версий не исключается»,
— приводит агентство ответ источника на вопрос, исключена ли версия теракта как причины взрыва.
Ранее РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщили, что количество пострадавших в результате взрыва и обрушения дома достигло 18 человек. До этого на связь вышли граждане, которых считали пропавшими поле взрыва, они сообщили, что не были дома в момент трагедии.
Вечером 27 июля губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил о завершении спасательных работ на месте обрушения дома.
«Специалисты МЧС и областной службы спасения продолжают разбор обломков здания. Также осуществляется вывоз обломков на спецполигон. С завтрашнего дня эксперты приступят к обследованию состояния конструкций 4-го и 5-го подъездов дома», — написал Бусаргин.
Разбор завалов продолжается, в главке МЧС отметили, что с субботы жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома.
Расследование взрыва.
25 июля в десятиэтажном доме по адресу Блинова, 2 в Саратове произошел произошел взрыв, который привел к обрушению углового подъезда с 10-го по 7-й этажи. Было разрушено около 30 квартир.
Взрыв произошел в квартире на девятом этаже. Ранее губернатор Роман Бусаргин заявил, что причиной стала утечка газа. Глава региона ввел в Саратовской области режим ЧС. Власти пообещали выплатить семьям погибших по 1 млн руб.
В результате погибли семь человек, в том числе один ребенок. Ранее стало известно, что в результате взрыва погиб начальник железнодорожной станции разъезд Липовский в Саратовской области Георгий Ерофеев со своей семьей. Об этом сообщили в Приволжской железной дороге.
Следственный комитет РФ открыл дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Старший помощник руководителя СК РФ по Саратовской области Наталья Трошина в Telegram сообщила, что следователи уже изъяли соответствующую документацию.
«Следователями и криминалистами проведено значительное количество следственных действий. Изъяты записи с камер видеонаблюдения и вся соответствующая документация», — сообщила представитель саратовского СК.
Следователи также провели осмотр места происшествия и допросили более 100 человек, сообщили в СК РФ.
Ранее портал Info24 со ссылкой на местных жителей сообщил, что жильцы дома на Блинова, 2 жаловались на проходящую рядом газовую трубу градоначальнику Михаилу Исаеву. Труба была раскопана во время ремонтных работ и так не была убрана, осыпающаяся яма оголяла все большие ее участки.
В свою очередь Ura.ru сообщает, что жильцы дома сообщали о сильном запахе газа. Также по данным СМИ за год дом, где произошел взрыв, находился в ведении трех разных управляющих компаний, однако недовольные их работой жильцы в итоге создали свое ТСН.