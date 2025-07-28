В Белгородской области проверят качество оборонительных сооружений

БЕЛГОРОД, 28 июл — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил создать рабочую группу для дополнительной проверки качества строительства оборонительных сооружений и финансовой документации по контрактам в регионе.
В мае губернатор рассказал, что по результатам дополнительной проверки по строительству оборонительных сооружений проверяющие нашли нарушения на 109 миллионов рублей, ряд подрядчиков оборонительных сооружений вернул деньги в бюджет после обращения властей в суд.
«Подготовить распоряжение правительства о создании рабочей группы по дополнительной проверке качества строительства оборонительных сооружений. Контрактов у нас с вами много. И по линии не только министерства обороны, но и других силовых структур… Что мне нужно? Мне нужно усиление контроля не только за выполнением физических объёмов, но и качеством финансовых документаций», — сказал губернатор во время оперативного совещания правительства.
Он отметил, что в состав рабочей группы войдут представители аппарата правительства, министерства финансов, министерства строительства и правового управления. По итогам проверки по каждому контракту материалы будут направлены в прокуратуру для усиления внутреннего контроля. Гладков отметил, что объем выполненных работ значителен, и уже были зафиксированы определенные нарушения, по которым деньги вернули в бюджет.
«Есть проверки, которые сейчас правоохранительные органы наведут. И здесь, я уже такое поручение давал, максимально отвечать на все вопросы, которые мы получаем со стороны прокуратуры и других правоохранительных органов. Но свою комиссию мы создаём, потому что контрактов, я уже сказал, что их много. И мы должны чётко понимать и иметь ответственность за каждый федеральный рубль», — заявил Гладков.
В июле Генпрокуратура в рамках дела о растрате при строительстве фортификационных сооружений направила в суд иск о взыскании в пользу государства около 925 миллионов рублей c обвиняемого в мошенничестве вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, экс-главы регионального управления капитального строительства, а также с трех бизнесменов и двух фирм.