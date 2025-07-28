В Белгородской области проверят качество оборонительных сооружений

«Есть проверки, которые сейчас правоохранительные органы наведут. И здесь, я уже такое поручение давал, максимально отвечать на все вопросы, которые мы получаем со стороны прокуратуры и других правоохранительных органов. Но свою комиссию мы создаём, потому что контрактов, я уже сказал, что их много. И мы должны чётко понимать и иметь ответственность за каждый федеральный рубль», — заявил Гладков.