В Омской области выпал крупный град

Фотографией крупного града поделилась пользователь по имени Елена. В обсуждение включились жители района, сообщившие, что крупный град наблюдался в рабочем поселке Муромцево, а также в селе Артын и деревне Сперановка. Судя по сообщениям, особого урона град не нанес, так как был кратковременным и лишь в определенных районах поселка.