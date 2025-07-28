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В Омской области выпал крупный град

Ледяные осадки величиной с перепелиное яйцо наблюдали жители Муромцевского района.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 27 июля, в Муромцевском районе прошел крупный град. Информация о небесных льдинках величиной с перепелиное яйцо появилась в паблике «Голос Муромцево» соцсети «Вконтакте».

Фотографией крупного града поделилась пользователь по имени Елена. В обсуждение включились жители района, сообщившие, что крупный град наблюдался в рабочем поселке Муромцево, а также в селе Артын и деревне Сперановка. Судя по сообщениям, особого урона град не нанес, так как был кратковременным и лишь в определенных районах поселка.