В Омской области выпал крупный град

Вчера, 27 июля, в Муромцевском районе прошел крупный град. Информация о небесных льдинках величиной с перепелиное яйцо появилась в паблике «Голос Муромцево» соцсети «Вконтакте».
Фотографией крупного града поделилась пользователь по имени Елена. В обсуждение включились жители района, сообщившие, что крупный град наблюдался в рабочем поселке Муромцево, а также в селе Артын и деревне Сперановка. Судя по сообщениям, особого урона град не нанес, так как был кратковременным и лишь в определенных районах поселка.