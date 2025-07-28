Князь Владимир заложил русскую цивилизацию, заявил митрополит Тихон

«Приглашаю посмотреть на того человека (князя Владимира — ред.), который заложил не наше государство, но нашу цивилизацию, со всей ее культурой, с наукой, которая была передана нам через Византию и умножена многократно талантливейшим великим русским народом и теми народами, которые собрались вокруг него. Наука, искусство, образование — все это как огромное прекрасное золотое облако опустилось тогда на Русь. И это действительно начало нашей цивилизации», — сказал Тихон журналистам.