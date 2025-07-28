Князь Владимир заложил русскую цивилизацию, заявил митрополит Тихон

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) заявил, что князь Владимир заложил русскую цивилизацию, со всей ее культурой и наукой.
Ранее Тихон заявил, что первую часть экспозиции «Крестный отец» открыли в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» в Севастополе в понедельник, это можно считать открытием Музея христианства. Посвящена экспозиция князю Владимиру и Крещению Руси.
«Приглашаю посмотреть на того человека (князя Владимира — ред.), который заложил не наше государство, но нашу цивилизацию, со всей ее культурой, с наукой, которая была передана нам через Византию и умножена многократно талантливейшим великим русским народом и теми народами, которые собрались вокруг него. Наука, искусство, образование — все это как огромное прекрасное золотое облако опустилось тогда на Русь. И это действительно начало нашей цивилизации», — сказал Тихон журналистам.
День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.