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Под Рогачевом сотрудники МЧС спасли аиста, запутавшегося в веревке на высоте

МЧС: в Рогачевском районе аист запутался в веревке, соединенной с гнездом.

Источник: Комсомольская правда

В Рогачевском районе спасатели пришли на помощь аисту, рассказали в управлении МЧС по Гомельской области.

Сельчане из деревни Болотня на Рогачевщине вызвали МЧС из-за аиста, который запутался в веревке.

На месте спасатели МЧС выяснили, что аист запутался в веревке, которая соединена с гнездом, и не может освободиться.

Сотрудникам МЧС пришлось работать на высоте, чтобы помочь птице. Спасатели поднялись по лестнице к гнезду на опоре ЛЭП, взяли птицу и перерезали веревку. Спасенному аисту ветеринарная помощь не потребовалась.

Между тем ГПК сообщил, что очередь машин на выезд из Беларуси в Польшу увеличилась в шесть раз.

И мы писали, что в Минске 14-летней школьнице грозит 20 лет тюрьмы за несколько недель «работы».