Под Рогачевом сотрудники МЧС спасли аиста, запутавшегося в веревке на высоте

В Рогачевском районе спасатели пришли на помощь аисту, рассказали в управлении МЧС по Гомельской области.
Сельчане из деревни Болотня на Рогачевщине вызвали МЧС из-за аиста, который запутался в веревке.
На месте спасатели МЧС выяснили, что аист запутался в веревке, которая соединена с гнездом, и не может освободиться.
Сотрудникам МЧС пришлось работать на высоте, чтобы помочь птице. Спасатели поднялись по лестнице к гнезду на опоре ЛЭП, взяли птицу и перерезали веревку. Спасенному аисту ветеринарная помощь не потребовалась.
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