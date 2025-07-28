У нервной клетки появился оптоэлектронный аналог

Как объясняют исследователи, им удалось подобрать такие параметры изготовления этих пленок, что они представляют собой так называемые «изоляторы Мотта». Так физики называют особые материалы, которые теряют проводящие свойства и становятся изоляторами в результате особых взаимодействий между электронами в соседних прослойках. Этой характеристикой изоляторов Мотта можно управлять при помощи электрических полей, что позволяет использовать их в качестве программируемых «выключателей», резко повышая или понижая их проводимость.