Суд отправил в СИЗО начальника отдела минсельхоза Ростовской области

Напомним, по данным следствия, чиновник требовал с сельхозпроизводителей по 5% от сумм субсидий. Деньги он якобы брал за помощь в получении господдержки при обращениях за возмещением части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Дело возбуждено по статье «Получение взятки» (ч. 5 ст. 290 УК РФ).