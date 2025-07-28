Суд отправил в СИЗО начальника отдела минсельхоза Ростовской области

В Ростовской области начальника отдела развития отраслей растениеводства донского минсельхозпрода отправили в СИЗО. Эту информацию 28 июля подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражей на 1 месяц и 29 суток, то есть до 22 сентября 2025 года, — прокомментировали в инстанции.
Напомним, по данным следствия, чиновник требовал с сельхозпроизводителей по 5% от сумм субсидий. Деньги он якобы брал за помощь в получении господдержки при обращениях за возмещением части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Дело возбуждено по статье «Получение взятки» (ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Ранее задержание чиновника прокомментировали власти Ростовской области.
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