На Вологодчине приостановили продажу алкоголя в магазинах «Красное&Белое»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Продажа алкоголя временно прекращена в 58 магазинах сети «Красное&Белое» в Вологодской области, у компании приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
«Продажа алкоголя временно прекращена в 58 магазинах сети “Красное&Белое” на Вологодчине. С 25 июля у компании приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Это связано с нарушениями, которые она допустила», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Филимонова, магазины сети продолжают работать, но алкоголь продавать не могут. Он отметил, что большинство торговых точек находятся в Вологде и Череповце.
Губернатор 25 июля сообщал, что в Вологодской области закрылись уже 288 алкомаркетов из 610. В Вологде из 118 точек прекратили деятельность 79, еще 140 алкомаркетов из 265 закрылись в Череповце. Только на прошлой неделе была прекращена деятельность восьми алкомаркетов, а с начала июля — 18 алкомаркетов и шести «наливаек».
С 1 марта вступил в силу в Вологодской области закон об ограничении розничной продажи алкоголя, согласно которому с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.
Правительство региона оказывает содействие в перепрофилировании предпринимателям, торгующим алкоголем, и предлагает льготный займ до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года. В областном Фонде микрокредитования субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) могут воспользоваться выгодными условиями для приобретения специализированного оборудования и мебели, чтобы открыть новую торговую точку.