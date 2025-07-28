Создан квантовый алгоритм, снижающий на 60% число дорожных пробок

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Специалисты Университета Иннополис разработали квантовый алгоритм, который на 60% снизит количество дорожных пробок за счет оптимизации городских маршрутов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Новый алгоритм управления дорожным трафиком в реальном времени с помощью квантовых вычислений способен анализировать транспортную нагрузку на дороги, оптимизировать городские маршруты для автомобилистов и вычислять новые меньше, чем за 1 секунду. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports», — сообщили ТАСС в университете.
Авторы создали виртуальные модели сложных дорожных сетей с множеством пунктов отправления и назначения, взяв за основу карту города Алматы в Казахстане. С помощью квантовых процессоров они анализировали загруженные участки дорог и искали оптимальные способы распределения трафика.
«Предложенный метод оптимизации помог снизить загруженность транспортного потока на 25% для 100 автомобилей и на 62% для 500 автомобилей, в то время как классический гибридный подход улучшил дорожную ситуацию лишь на 7%. При этом время вычислений для нового способа составило 0,15−0,225 секунды на каждую итерацию, что в 13−20 раз быстрее гибридного метода, который справился с задачей за 3 секунды», — пояснили в пресс-службе Университета Иннополис.
По словам руководителя лаборатории квантовых вычислений Университета Иннополис Ярослава Холодова, квантовые вычисления представляют собой принципиально новый подход к решению проблемы автомобильных пробок, так как позволяют обрабатывать множество данных одновременно и находить оптимальные решения намного быстрее классических методов.
«В экспериментах компаний Volkswagen и D-Wave, которым первым в мире удалось продемонстрировать потенциал квантовых вычислений для оптимизации транспортных потоков, использовался гибридный классическо-квантовый подход. Тогда квантовый процессор не полностью справлялся с задачей из-за ограничения размерности. Команда Университета Иннополис предложила “разбить” глобальную задачу оптимизации трафика на несколько небольших подзадач, которые легче решить на квантовом вычислителе. Такой подход, по словам ученых, позволяет преодолеть вычислительные ограничения квантовых процессоров и обеспечить ускорение ключевых этапов оптимизации», — также отметили в вузе.