Создан квантовый алгоритм, снижающий на 60% число дорожных пробок

«Предложенный метод оптимизации помог снизить загруженность транспортного потока на 25% для 100 автомобилей и на 62% для 500 автомобилей, в то время как классический гибридный подход улучшил дорожную ситуацию лишь на 7%. При этом время вычислений для нового способа составило 0,15−0,225 секунды на каждую итерацию, что в 13−20 раз быстрее гибридного метода, который справился с задачей за 3 секунды», — пояснили в пресс-службе Университета Иннополис.