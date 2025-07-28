«Задействованы десятки единиц военной техники». Минобороны Беларуси сообщило о выходе взводов ВВС и ПВО в поля

В министерстве сказали, что личный состав ВС окажет помощь в уборочной кампании в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. В частности, военные будут задействованы в уборке зерна на территории Городокского, Сенненского, Мстиславского, Рогачевского, Кормянского и Лельчицкого районов.