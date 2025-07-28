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«Задействованы десятки единиц военной техники». Минобороны Беларуси сообщило о выходе взводов ВВС и ПВО в поля

Минобороны Беларуси объявило о выходе взводов ВВС и ПВО в поля.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны Беларуси объявило о выходе взводов Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в поля.

В ведомстве сообщили, что белорусские военные помогут аграриям в уборочной кампании 2025.

— Сводные взводы, которые сформированы из представителей воинских частей ВВС и войск ПВО, Северо-Западного и Западного оперативных командований, направляются на помощь сельскохозяйственному сектору, — прокомментировали в Минобороны.

В ведомстве также сказали, что для помощи аграриям задействованы десятки единиц военной техники.

В министерстве сказали, что личный состав ВС окажет помощь в уборочной кампании в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. В частности, военные будут задействованы в уборке зерна на территории Городокского, Сенненского, Мстиславского, Рогачевского, Кормянского и Лельчицкого районов.

Ранее еще Минобороны Беларуси раскрыло детали совместных с Россией учений «Запад-2025».

Кроме того, Минобороны сказало о реакции Запада на грядущие учения Беларуси и России «Запад-2025»: «Оставляем за собой право перемещать войска».

Тем временем Александр Лукашенко рассказал, что в воскресенье 27 июля разговаривал с Владимиром Путиным.

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