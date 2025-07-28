«Задействованы десятки единиц военной техники». Минобороны Беларуси сообщило о выходе взводов ВВС и ПВО в поля

Министерство обороны Беларуси объявило о выходе взводов Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в поля.
В ведомстве сообщили, что белорусские военные помогут аграриям в уборочной кампании 2025.
— Сводные взводы, которые сформированы из представителей воинских частей ВВС и войск ПВО, Северо-Западного и Западного оперативных командований, направляются на помощь сельскохозяйственному сектору, — прокомментировали в Минобороны.
В ведомстве также сказали, что для помощи аграриям задействованы десятки единиц военной техники.
В министерстве сказали, что личный состав ВС окажет помощь в уборочной кампании в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. В частности, военные будут задействованы в уборке зерна на территории Городокского, Сенненского, Мстиславского, Рогачевского, Кормянского и Лельчицкого районов.
Ранее еще Минобороны Беларуси раскрыло детали совместных с Россией учений «Запад-2025».
Кроме того, Минобороны сказало о реакции Запада на грядущие учения Беларуси и России «Запад-2025»: «Оставляем за собой право перемещать войска».
Тем временем Александр Лукашенко рассказал, что в воскресенье 27 июля разговаривал с Владимиром Путиным.