Пигментация, старение и рак: дерматолог Вертиева рассказала о вреде загара

— Среднестатистический русский человек больше всего подвержен негативному влиянию солнца, потому что его кожа относится к первому и второму фототипу. Также среди них много светлых людей с голубыми глазами. У них чаще остальных образуются солнечные ожоги, и кожа фактически не защищена от лучей.