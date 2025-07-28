Более 10 человек в Башкирии пострадали от укусов змей

Специалисты рекомендуют соблюдать осторожность при встрече с пресмыкающимися. При обнаружении змеи нельзя ее беспокоить или приближаться, так как эти существа атакуют исключительно в целях самозащиты. Если случайно оказались рядом с рептилией, лучше замереть на месте, в большинстве случаев она сама уползет.