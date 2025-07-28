Более 10 человек в Башкирии пострадали от укусов змей

С начала года в Башкирии зафиксировали более 60 обращений от жителей республики, столкнувшихся со змеями. Согласно данным Госкомитета по ЧС, 11 человек стали жертвами укусов пресмыкающихся.
В Минздраве Башкирии уточнили, что в текущем сезоне в 21-й городской больнице Уфы не зарегистрировано ни одного смертельного случая от змеиных укусов, передает ГорОбзор.ру.
Специалисты рекомендуют соблюдать осторожность при встрече с пресмыкающимися. При обнаружении змеи нельзя ее беспокоить или приближаться, так как эти существа атакуют исключительно в целях самозащиты. Если случайно оказались рядом с рептилией, лучше замереть на месте, в большинстве случаев она сама уползет.
В случае опасности или получения укуса необходимо немедленно звонить по номеру экстренной помощи 112.
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