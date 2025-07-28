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Как правильно удалить клеща: что делать при укусе

Весной и летом в Самарской области активизируются клещи.

Весной и летом в Самарской области активизируются клещи. Эти паразиты могут переносить опасные инфекции — клещевой энцефалит и боррелиоз.

Если вы обнаружили клеща на теле, важно правильно его удалить и не допустить заражения.

Как безопасно удалить клеща.

Не тяните и не заливайте маслом. Чем дольше клещ в коже, тем выше риск передачи инфекции. Обработайте руки антисептиком, наденьте перчатки (если есть).Захватите клеща пинцетом (лучше специальным, но подойдёт и обычный). Хватайте как можно ближе к коже. Тяните вверх медленно, без резких движений. Не пытайтесь выкрутить или раздавить. Промойте ранку водой с мылом, обработайте антисептиком (йод, зелёнка).Вымойте руки.

Сохраняем клеща для анализа.

Положите клеща в баночку или пакет с влажной ваткой, подпишите дату и место укуса. В Самаре можно сдать клеща на анализ в санитарные лаборатории — это поможет определить, был ли паразит заражён.

Когда обращаться к врачу.

Наблюдайте за самочувствием 2−3 недели.

Срочно идите к врачу, если появятся:

покраснение, сыпь вокруг укуса;температура;слабость, ломота, головная боль;боли в мышцах или суставах.

Даже если симптомы похожи на простуду, важно сообщить врачу об укусе — некоторые инфекции проявляются не сразу.

Профилактика после укуса.

Если есть риск заражения энцефалитом или боррелиозом, врач может назначить иммуноглобулин или антибиотики. Самолечение опасно — лечение должен подбирать специалист.