Как правильно удалить клеща: что делать при укусе

Весной и летом в Самарской области активизируются клещи. Эти паразиты могут переносить опасные инфекции — клещевой энцефалит и боррелиоз.
Если вы обнаружили клеща на теле, важно правильно его удалить и не допустить заражения.
Как безопасно удалить клеща.
Не тяните и не заливайте маслом. Чем дольше клещ в коже, тем выше риск передачи инфекции. Обработайте руки антисептиком, наденьте перчатки (если есть).Захватите клеща пинцетом (лучше специальным, но подойдёт и обычный). Хватайте как можно ближе к коже. Тяните вверх медленно, без резких движений. Не пытайтесь выкрутить или раздавить. Промойте ранку водой с мылом, обработайте антисептиком (йод, зелёнка).Вымойте руки.
Сохраняем клеща для анализа.
Положите клеща в баночку или пакет с влажной ваткой, подпишите дату и место укуса. В Самаре можно сдать клеща на анализ в санитарные лаборатории — это поможет определить, был ли паразит заражён.
Когда обращаться к врачу.
Наблюдайте за самочувствием 2−3 недели.
Срочно идите к врачу, если появятся:
покраснение, сыпь вокруг укуса;температура;слабость, ломота, головная боль;боли в мышцах или суставах.
Даже если симптомы похожи на простуду, важно сообщить врачу об укусе — некоторые инфекции проявляются не сразу.
Профилактика после укуса.
Если есть риск заражения энцефалитом или боррелиозом, врач может назначить иммуноглобулин или антибиотики. Самолечение опасно — лечение должен подбирать специалист.