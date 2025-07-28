Как правильно удалить клеща: что делать при укусе

Не тяните и не заливайте маслом. Чем дольше клещ в коже, тем выше риск передачи инфекции. Обработайте руки антисептиком, наденьте перчатки (если есть).Захватите клеща пинцетом (лучше специальным, но подойдёт и обычный). Хватайте как можно ближе к коже. Тяните вверх медленно, без резких движений. Не пытайтесь выкрутить или раздавить. Промойте ранку водой с мылом, обработайте антисептиком (йод, зелёнка).Вымойте руки.