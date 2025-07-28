Дети массово заболели коронавирусом в свердловском санатории

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали 114 случаев заражения коронавирусом «Стратус». Наибольшая часть случаев приходится на Москву — 54%, также образцы были отобраны из других регионов, заявил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, вирус характеризуется высокой заразностью, быстрым распространением, но вызывает легкие симптомы болезни, которая не перетекает в более тяжелую стадию. Часто отмечается осиплость как характерная особенность.