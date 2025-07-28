На берегу Оби в Новосибирской области обнаружили останки древних людей

В Новосибирской области на берегу Оби обнаружили останки древних людей. Кости и черепа вымыло водой на берег. Как пишет Om1.Новосибирск со ссылкой на историка Вячеслава Карманова на берегу реки находилось незарегистрированное кладбище.
Администрация Чингисского сельсовета Ордынского района Новосибирской области рассказала, что до 1956 года на этой территории находилась деревня Милованово. Позднее из-за природных особенностей ландшафта кладбище периодически начало размывать, а останки выходили на поверхность.