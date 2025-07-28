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Крымский мост закрыт для проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.

Источник: РИА "Новости"

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в сообщении.

Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности — киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности — в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.

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