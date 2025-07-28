Крымский мост закрыт для проезда

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности — киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности — в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.