Урожай арбузов в Ростовской области сократился вдвое из-за жары

В Ростовской области из-за жары этим летом урожай некоторых сортов бахчевых культур сократился вдвое. Об этом «Дон-ТР» рассказал один из фермеров.
По словам предпринимателя, урожайность сорта «Топ Ган» упала с 60 тонн до 30 с гектара. Причем, эти арбузы выращивались на орошаемых полях. А на территориях, где не было искусственного полива, урожай для продажи не ожидается. И фермеры несут большие убытки.
По этой причине цены на арбузы в ближайшие две недели могут подняться.
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