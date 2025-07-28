Урожай арбузов в Ростовской области сократился вдвое из-за жары

По словам предпринимателя, урожайность сорта «Топ Ган» упала с 60 тонн до 30 с гектара. Причем, эти арбузы выращивались на орошаемых полях. А на территориях, где не было искусственного полива, урожай для продажи не ожидается. И фермеры несут большие убытки.