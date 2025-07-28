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Урожай арбузов в Ростовской области сократился вдвое из-за жары

В Ростовской области могут подняться цены на арбузы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за жары этим летом урожай некоторых сортов бахчевых культур сократился вдвое. Об этом «Дон-ТР» рассказал один из фермеров.

По словам предпринимателя, урожайность сорта «Топ Ган» упала с 60 тонн до 30 с гектара. Причем, эти арбузы выращивались на орошаемых полях. А на территориях, где не было искусственного полива, урожай для продажи не ожидается. И фермеры несут большие убытки.

По этой причине цены на арбузы в ближайшие две недели могут подняться.

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