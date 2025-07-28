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Губернатор Ставрополья доложил Путину о ремонте детских садов в регионе

Губернатор Владимиров: на Ставрополье отремонтировали 4 детских сада в 2025 году.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Четыре детских сада отремонтированы в 2025 году на Ставрополье, разработаны 52 проекта по ремонту, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Владимир Владимиров.

Президент России в понедельник провел встречу с главой Ставропольского края.

«Детские садики, Ваше поручение. В этом году у нас отремонтировано четыре детских садика. Я понимаю, это первый год, мы разгоняемся, но готовых 52 проекта есть. Во всех программах, — спасибо Сергею Сергеевичу Кравцову (министр просвещения РФ — ред.), поддерживает, — во всех программах участвуем и дальше будем», — сказал Владимиров.