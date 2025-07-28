Губернатор Ставрополья доложил Путину о ремонте детских садов в регионе

«Детские садики, Ваше поручение. В этом году у нас отремонтировано четыре детских садика. Я понимаю, это первый год, мы разгоняемся, но готовых 52 проекта есть. Во всех программах, — спасибо Сергею Сергеевичу Кравцову (министр просвещения РФ — ред.), поддерживает, — во всех программах участвуем и дальше будем», — сказал Владимиров.