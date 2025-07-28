Российским токамаком впервые управляли иностранцы на расстоянии более 15 тыс. км

«Познакомиться с устройством работы токамака и провести на нем собственный эксперимент — это для студентов любого вуза в мире потрясающая возможность прикоснуться к науке вживую. Мы планируем продолжать подобные практикумы для студентов российских и зарубежных вузов. Впереди выступления на различных школах и конференциях, публикации в научных журналах с высоким импакт-фактором, которые дадут коллегам знать о том, что мы можем им предложить. Именно через такую публикацию нас и нашел представитель чилийского университета», — рассказал руководитель лаборатории токамака «МИФИСТ» Степан Крат.