В БСМП Новочеркасска рассказали о состоянии пострадавших после атаки БПЛА

В БСМП Новочеркасска сообщили о состоянии троих пострадавших при атаке БПЛА 23 июля 2025 года. Информация опубликована на страницах медицинского учреждения в соцсетях.
Две женщины и один мужчина после получения травм были доставлены в новочеркасскую больницу скорой помощи.
58-летней женщине оказали амбулаторную помощь и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
65-летняя женщина попала в травматологическое отделение в состоянии средней тяжести. Пострадавшая получила минно-взрывное ранение. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение, осколочные ранения и множественные ушибы. Сейчас проводится необходимое лечение, состояние пациентки «ближе к удовлетворительному».
60-летний мужчина поступил в хирургическое отделение в тяжелом состоянии с осколочными ранениями живота и повреждением внутренних органов. Операция длилась пять часов, после этого в отделении реанимации состояние пациента стабилизировалось и его перевели в ГБУ РОКБ-2 Ростова-на-Дону.
Напомним, по информации врио главы региона Юрия Слюсаря, две женщины получили травмы в районе улицы Вокзальной. Пострадал житель улицы Аксайской. Также в ночь на 23 июля в разных частях Новочеркасска из-за падения обломков произошли возгорания, они были потушены. Осколки БПЛА повредили четыре автомобиля.
Подпишись на нас в Telegram.