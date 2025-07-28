Кто устанавливает ГОСТы и чем они отличаются от ТУ

В отличие от технических условий (ТУ), которые разрабатывает и утверждает сам производитель, ГОСТ более универсальный стандарт. Он не зависит от того, кто и где делает данный продукт. Нормативы ГОСТа соблюдаются строже, так как государственный стандарт в первую очередь нацелен на качество продукции, тогда как стандарты ТУ — на эффективность производства.