В Самаре прошли парусные гонки на Кубок главы города

26 и 27 июля в акватории Волги у Первомайского спуска в Самаре состоялись соревнования по парусному спорту на Кубок главы города. В регате приняли участие 47 спортсменов, соревновавшихся в 18 группах по восьми классам яхт.
Организаторами выступили Федерация парусного спорта Самары и администрация города. На старты вышли как юные спортсмены, так и опытные яхтсмены. Самому младшему участнику — 8 лет, старшему — 60.
Наибольшее число участников представила СШОР № 6. Победителями в разных классах стали Евгений Лушин, Михаил Щербаков, экипаж Валерии и Егора Телеляевых и другие спортсмены.
Соревнования на Кубок главы города прошли впервые и могут стать традиционными. В сентябре Самара примет сразу три крупных всероссийских парусных турнира.
Также в августе в регионе пройдут четыре массовых забега.
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