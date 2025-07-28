Глава Ставрополья доложил Путину о мерах борьбы с нехваткой медперсонала

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Власти Ставропольского края для преодоления дефицита кадров в сфере медицины, а также участковых полиции и сотрудников ряда других ведомств ввели специальные надбавки, некоторые виды доплат повышают, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Владимир Владимиров.
Президент России в понедельник провел встречу с главой Ставропольского края. Губернатор рассказал, что общая проблема в сфере медицины — сильнейшая нехватка кадров: обеспеченность врачами 83%, средним медперсоналом — 78%, в скорой помощи укомплектованность составляет 57%.
«Но вы давали поручение — мы доплату ввели и сейчас увеличиваем количество. Это в основном водители. Правда, сложнее ситуация. Сейчас опять будем принимать решение увеличивать (доплату — ред.) водителям. Пошли на то, чтобы сегодня начинать, опять-таки по вашему поручению, участковым, уполномоченным полиции (выплачивать — ред.) доплаты», — сказал Владимиров.
Он отметил, что в Федеральной службе исполнения наказаний «укомплектованность тяжёлая», поэтому там также введены доплаты в размере 10 тысяч рублей.
«С Росгвардией по поводу вневедомственной охраны доплаты из регионального бюджета. Мы два года держали по пять тысяч, но сейчас надо увеличивать, потому что у них тоже большой некомплект. Поэтому со скорой помощью… мы уже на 70 миллионов (рублей — ред.) приняли решение, и дальше будем увеличивать, потому что без этого мы просто не сможем», — уточнил Владимиров.