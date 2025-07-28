Глава Ставрополья доложил Путину о мерах борьбы с нехваткой медперсонала

«С Росгвардией по поводу вневедомственной охраны доплаты из регионального бюджета. Мы два года держали по пять тысяч, но сейчас надо увеличивать, потому что у них тоже большой некомплект. Поэтому со скорой помощью… мы уже на 70 миллионов (рублей — ред.) приняли решение, и дальше будем увеличивать, потому что без этого мы просто не сможем», — уточнил Владимиров.