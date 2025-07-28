Жителям Свирска вручили сертификаты на исполнение инициативных проектов

Председатель Законодательного Собрания иркутской области Александр Ведерников вручил сертификаты на исполнение инициативных проектах активным жителям города Свирска. В этом году по проекту «Есть решение» город получит почти 30 млн рублей из областного бюджета. И все они будут направлены на реализацию идей от местных активистов. Например, проведение фестиваля кузнечного ремесла и бетонной скульптуры, покупку нового оборудования для детского сада, благоустройство территории.