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Жителям Свирска вручили сертификаты на исполнение инициативных проектов

Качество подготовки оценил спикер Заксобрания Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Председатель Законодательного Собрания иркутской области Александр Ведерников вручил сертификаты на исполнение инициативных проектах активным жителям города Свирска. В этом году по проекту «Есть решение» город получит почти 30 млн рублей из областного бюджета. И все они будут направлены на реализацию идей от местных активистов. Например, проведение фестиваля кузнечного ремесла и бетонной скульптуры, покупку нового оборудования для детского сада, благоустройство территории.

Спикер областного парламента качество проработки проектов из Свирка и быстроту исполнения. По словам Александра Ведерникова, в этом году поддержку получили 632 инициативы от жителей региона, а выделенное финансирование на их исполнение составило 1 млрд рублей.