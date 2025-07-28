Самару накроет сильная 4-балльная магнитная буря 1 августа

Снизить физические и эмоциональные нагрузки, избегать стрессов и перенапряжения. Больше отдыхать и спать не менее 7−8 часов. Чаще бывать на свежем воздухе, совершать спокойные прогулки. Пить достаточно воды, избегая крепкого кофе и алкоголя, которые могут усиливать головные боли. Сбалансировать питание — отдавать предпочтение лёгкой пище (овощи, фрукты, нежирные блюда).При склонности к гипертонии или сердечно-сосудистым проблемам — контролировать давление и при необходимости принять назначенные врачом препараты. Практиковать дыхательные упражнения или лёгкую медитацию, чтобы снизить уровень стресса и напряжения.