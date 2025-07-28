«Фауна города» сказала, сколько беспризорных животных отлавливают в Минске

При этом животных-потеряшек не слишком много, с начала года поступили только 20 собак и 10 кошек, которых потеряли хозяева. Но еще 917 из отловленных животных обрели новый дом. Часть старых и очень больных животных были усыплены. В среднем отловленное животное на содержании находится около 30 суток.