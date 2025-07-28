«Фауна города» сказала, сколько беспризорных животных отлавливают в Минске

В «Фауне города» сказали, сколько животных попадают в отлов в Минске, сообщило агентство «Минск-Новости».
На предприятие рассказали, что в январе-июне в пункт временного содержания поступили 1462 беспризорных питомцем. При этом приют рассчитан на временное содержание 110 собак и 130 кошек. На 1 июля в минском приюте для животных было 85 собак и 71 кошка, которых отловили на улице.
Животных отлавливают специальные бригады по заявкам, которые поступают от жилищных и иных организаций столицы и населенных пунктов Минской области за пределами МКАД. Но еще около 150 животных принесли горожане, двух щенков подкинули в приют.
При этом животных-потеряшек не слишком много, с начала года поступили только 20 собак и 10 кошек, которых потеряли хозяева. Но еще 917 из отловленных животных обрели новый дом. Часть старых и очень больных животных были усыплены. В среднем отловленное животное на содержании находится около 30 суток.
В «Фауне города» также рассказали, что в июле — октябре обычно происходит кошачий бум.
Тем временем ГАИ сообщила, что камеры средней скорости появились на трассе Минск — Гродно.