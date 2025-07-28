В Ростове из-за жары перенесли плановое отключение холодной воды

В Ростове из-за жаркой погоды и многочисленным просьбам горожан отключение холодной воды решили перенести. Такое поручение Ростовводоканалу дал глава города Александр Скрябин. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Напомним, что изначально воду планировалось выключить в конце месяца, 30 — 31 июля. Но теперь это перенесут на более поздний срок.
— Одна из задач перед Ростовводоканалом и соответствующими службами остается прежней — своевременно информировать ростовчан о новых сроках проведения работ, которые будут осуществляться в период снижения температуры воздуха, — добавил Александр Скрябин.
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