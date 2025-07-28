Кот в Новой Зеландии стал знаменитым из-за воровства одежды

Хозяйка кота Хелен Норт призналась, что однажды ей позвонила встревоженная дочь и заявила: «Это худшее, что он когда-либо приносил!» Оказалось, она нашла в доме новый дорогой свитер. После этого Норт начала публиковать фото находок в чате района и в соцсетях в поисках владельцев вещей. Чаще всего сообщения сопровождались подписью: «Ваши ли это трусы?».