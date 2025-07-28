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Кот в Новой Зеландии стал знаменитым из-за воровства одежды

В Окленде местный кот превратился в знаменитость из-за тяги к чужому белью. Животное по кличке Лео за последний год унесло с веревок в районе Мэйранги-Бэй десятки предметов одежды.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Кот в очках на гамаке
Источник: Freepik

Историю опубликовали в агентстве AP. Среди трофеев животного обнаружились носки, детские вещи, мужское белье и даже кашемировый свитер стоимостью 300 новозеландских долларов — около 15 тысяч рублей.

Хозяйка кота Хелен Норт призналась, что однажды ей позвонила встревоженная дочь и заявила: «Это худшее, что он когда-либо приносил!» Оказалось, она нашла в доме новый дорогой свитер. После этого Норт начала публиковать фото находок в чате района и в соцсетях в поисках владельцев вещей. Чаще всего сообщения сопровождались подписью: «Ваши ли это трусы?».

Однажды Лео принес за день девять предметов, включая пятиметровую плюшевую змею.

Владельцы, по их словам, пытались удерживать его дома и даже подсовывали одежду для краж внутри квартиры. Но интерес у Лео образуется только к тому, что трогать нельзя.

Местные жители отнеслись к похождениям Лео с юмором. Некоторые признавались, что даже расстроены тем, что кот до них еще не добрался. Один из пострадавших — аллергик — теперь сушит одежду только в доме.

«Он приносит одежду даже раньше, чем открываются магазины», — говорит Норт. «А если заведем второго кота, он, не дай бог, начнет его учить!».

Семья надеется, что со временем Лео наворуется и угомонится. Но пока районный преступник все еще на свободе.