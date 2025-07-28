В Тюменской области ограничили мобильный интернет

«С 24 июля по настоящее время на территории всей Тюменской области наблюдаются ограничения мобильного интернета. Это сделано в целях безопасности граждан. Как ситуация позволит, временные ограничения будут сняты. Важно, что стационарный интернет и сети WI-FI работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.