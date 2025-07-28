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В Тюменской области ограничили мобильный интернет

В Тюменской области ограничили мобильный интернет из соображений безопасности.

Источник: © РИА Новости

ТЮМЕНЬ, 28 июл — РИА Новости. Ограничения в работе мобильного интернета в Тюменской области введены в целях безопасности граждан, они будут сняты, как только позволит ситуация, сообщили РИА Новости в информационном центре правительства региона.

«С 24 июля по настоящее время на территории всей Тюменской области наблюдаются ограничения мобильного интернета. Это сделано в целях безопасности граждан. Как ситуация позволит, временные ограничения будут сняты. Важно, что стационарный интернет и сети WI-FI работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе работают 186 точек бесплатной сети Wi-Fi «TyumenFree», их список размещен на геопортале Тюменской области. Экстренные службы доступны по номеру 112 даже при отключении интернета. Также остаются доступными голосовые вызовы и отправка смс.