Пассажир с кастетом из молотка для мяса задержан в Нацаэропорту «Минск»

В Минске в аэропорту задержали пассажира с кастетом из молотка для отбивания мяса.
Пассажир с самодельным кастетом был задержан в Национальном аэропорту «Минск». Подробности сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.
Инцидент произошел в минском аэропорту в июне. Так, во время предполетного досмотра в багаже иностранца нашли и отправили на экспертизу похожий на кастет предмет.
Судебная экспертиза холодного и метательного оружия показала, что что кастет изготовил из кастета-молотка для отбивания мяса. «Умелец» сделал тоньше ударную часть молотка, изготовив такой кастет. После такой модификации кухонный предмет превратился в холодное оружие ударно-раздробляющего действия.
За незаконное ношение и перевозку холодного оружия фигуранта привлекут к ответственности.
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