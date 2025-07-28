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Пассажир с кастетом из молотка для мяса задержан в Нацаэропорту «Минск»

В Минске в аэропорту задержали пассажира с кастетом из молотка для отбивания мяса.

Источник: Комсомольская правда

В Минске в аэропорту задержали пассажира с кастетом из молотка для отбивания мяса.

Пассажир с самодельным кастетом был задержан в Национальном аэропорту «Минск». Подробности сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.

Инцидент произошел в минском аэропорту в июне. Так, во время предполетного досмотра в багаже иностранца нашли и отправили на экспертизу похожий на кастет предмет.

Судебная экспертиза холодного и метательного оружия показала, что что кастет изготовил из кастета-молотка для отбивания мяса. «Умелец» сделал тоньше ударную часть молотка, изготовив такой кастет. После такой модификации кухонный предмет превратился в холодное оружие ударно-раздробляющего действия.

За незаконное ношение и перевозку холодного оружия фигуранта привлекут к ответственности.

Еще под Рогачевом сотрудники МЧС спасли аиста, запутавшегося в веревке на высоте.

Между тем ГПК сообщил, что очередь машин на выезд из Беларуси в Польшу увеличилась в шесть раз.

И мы писали, что в Минске 14-летней школьнице грозит 20 лет тюрьмы за несколько недель «работы».