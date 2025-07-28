В Ростове перенесли плановое отключение холодной воды из-за жары

Первоначально отключение планировали провести
«Одна из задач перед Ростовводоканалом и соответствующими службами остается прежней — своевременно информировать вас о новых сроках проведения работ, которые будут осуществляться в период снижения температуры воздуха», — написал Александр Скрябин в своем телеграм-канале.
Ранее донская прокуратура организовала проверку из-за коммунальной аварии, после которой без водоснабжения остались жители г. Гукова, г. Зверева, Каменского и Красносулинского районов.