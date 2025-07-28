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В Ростове перенесли плановое отключение холодной воды из-за жары

Ростовская область, 28 июля 2025. DON24.RU. Плановое отключение холодной воды в Ростове перенесли на более поздний срок. Такое решение приняли из-за повышения температуры воздуха и многочисленных обращений жителей. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

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Источник: Don24.ru

Первоначально отключение планировали провести 30—31 июля.

«Одна из задач перед Ростовводоканалом и соответствующими службами остается прежней — своевременно информировать вас о новых сроках проведения работ, которые будут осуществляться в период снижения температуры воздуха», — написал Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

Ранее донская прокуратура организовала проверку из-за коммунальной аварии, после которой без водоснабжения остались жители г. Гукова, г. Зверева, Каменского и Красносулинского районов.