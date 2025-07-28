В Нью-Йорке ушел из жизни известный американский музыкант и актер Майкл Динвидди

В возрасте 70 лет в Нью-Йорке скончался известный актер, музыкант и драматург Майкл Динвидди. О его смерти сообщили коллеги из Нью-Йоркского университета, где он преподавал почти 30 лет. Причиной кончины стало непродолжительное заболевание.
Динвидди, выпускник того же университета, был признанным исследователем и популяризатором «темного театра» — направления, посвященного афроамериканским артистам и их культурному наследию.
Помимо преподавательской и исследовательской деятельности, он активно писал пьесы, которые по сей день ставятся в театрах по всей стране. За свои работы Динвидди неоднократно удостаивался профессиональных наград.
Хотя на экране он появлялся нечасто, артист принимал участие в телепроектах, документальных фильмах и работал над сценарием популярных шоу, включая ситком Hangin" with Mr. Cooper.