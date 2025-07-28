В Нью-Йорке ушел из жизни известный американский музыкант и актер Майкл Динвидди

В возрасте 70 лет в Нью-Йорке скончался известный актер, музыкант и драматург Майкл Динвидди. О его смерти сообщили коллеги из Нью-Йоркского университета, где он преподавал почти 30 лет. Причиной кончины стало непродолжительное заболевание.